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Вівторок, 07.07.2020
Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують
Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують
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Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують

Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують
11:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Будівництво торговельно-розважального центру на території книжкового ринку «Петрівка» наразі не планується. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка".

"Деякі засоби масової інформації нещодавно оприлюднили інформацію, нібито, на місці книжкового ринку "Петрівка" планують побудувати однойменний ТРЦ, а сам ринок – знести. Також, нібито, адміністрація ринку повідомила підприємцям, що вони повинні переїхати на місце в районі ангарів на станції метро "Лісова", бо, мовляв, "бульдозери за день все знесуть", і книжкового ринку на Петрівці не буде", - сказав Кличко.

За його словами, столична влада вивчила це питання. За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці. Цільове призначення земельних ділянок - для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу. Орендар - ТОВ «Книжковий ринок».

Також детальним планом території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський проспекту Набережно-Рибальська, залізнична колія на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

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Втім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались.

"Тому, хто і навіщо підбурює людей - треба з‘ясувати», - наголосив Кличко.

Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку і обговорити робочі відносини.

«Міська влада відстоюватиме інтереси громади міста. В правовому полі. І я звертаюся до правоохоронців взяти на контроль це питання і не допустити протизаконних дій», - зазначив мер.

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Виталий Кличко, Литература, Петрівка.

Автор:

Телеграф
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