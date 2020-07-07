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Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Луганщині

Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Луганщині
20:53 Вт, 7 Липень 2020 Телеграф president.gov.ua Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, передає Офіс Президента.

Як зазначено у повідомленні, у нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

На виконання завдання Глави держави у вівторок до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки, зазначили в Офісі.

"Під час наради Володимиру Зеленському доповіли, що пожежа виникла напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка. Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на с. Смолянинове. За даними ДСНС, унаслідок надзвичайної події четверо людей загинули, ще дев’ятеро – госпіталізовані. Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - йдеться у повдіомленні.

Також відбувається ліквідація пожежі поблизу с. Капітанове на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої складає близько 40 га. До гасіння залучено понад 60 осіб та 16 одиниць техніки.

У Чорнобильській зоні знову спалахнула лісова пожежа

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п'ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.

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Луганщина, Зеленский, Офис Президента, Пожежа.

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Телеграф
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