Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, передає Офіс Президента.

Як зазначено у повідомленні, у нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

На виконання завдання Глави держави у вівторок до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки, зазначили в Офісі.

"Під час наради Володимиру Зеленському доповіли, що пожежа виникла напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка. Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на с. Смолянинове. За даними ДСНС, унаслідок надзвичайної події четверо людей загинули, ще дев’ятеро – госпіталізовані. Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - йдеться у повдіомленні.

Також відбувається ліквідація пожежі поблизу с. Капітанове на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої складає близько 40 га. До гасіння залучено понад 60 осіб та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п'ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.