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В Одеській області водій елітного авто на смерть збив 10-річну дівчинку

В Одеській області водій елітного авто на смерть збив 10-річну дівчинку
21:44 Вт, 7 Липень 2020 Телеграф УНИАН Фото: od.npu.gov.ua
Інцидент стався в той момент, коли дівчинка зі своєю тіткою перетинали проїзну частину по пішохідному переходу.

Сьогодні в Одеській області, на трасі Київ-Одеса, водій на автомобілі Dodge смертельно травмував 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася в Біляївському районі, неподалік села Алтестово.

За попередніми даними, 48-річний водій Dodge збив дівчинку, коли вона зі своєю тіткою перетинала проїзну частину по пішохідному переходу.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Все по темі:

Dodge, Київ-Одеса, Наїзд, Алтестово.

Автор:

Телеграф
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