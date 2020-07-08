Дощі втамують спеку - у Карпатах прогнозують до +14° удень

В Україні у середу очікуються короткочасні дощі, грози, температура вдень 19-24°, у південних, Дніпропетровській, Харківській областях 24-29°, на Донеччині та Луганщині до 33°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Короткочасні дощі, грози, при грозах місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах град; вдень на Правобережжі без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 19-24°, у південних, Дніпропетровській, Харківській областях 24-29°, на Донеччині та Луганщині до 33°. У Карпатах вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 21-23°, на Київщині вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом, 9-10 липня в Україні без опадів, лише у західних, Житомирській, вдень 9 липня і в Київській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, 9 липня у західних та північних областях 20-25°, 10 липня у південній частині 27-32°.

На Київщині 9-10 липня опади не прогнозуються, лише вдень 9 липня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 9 липня 20-25°, 10 липня 23-28°.

В Україні на вихідні опади не очікуються, лише 11 липня вдень у західних, 12 липня у західних та північних областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-33°, 12 липня на півночі країни 23-28°, на заході 17-22°.

У столичному регіоні 11 липня без опадів, 12 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 11 липня 27-32°, 12 липня 23-28°.