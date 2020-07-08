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Лісові пожежі на Луганщині: у штабі на місці працюють Аваков і Данілов

Лісові пожежі на Луганщині: у штабі на місці працюють Аваков і Данілов
09:33 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter Арсен Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов працюють в оперативному штабі на місці лісових пожеж у Луганській області. Про це сам Аваков повідомив у Twitter.

“Зранку із секретарем РНБО, головами ДСНС, НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі, здійснили повітряний моніторинг районів займання. 24/7 понад 1200 працівників ДСНС, НПУ, НГУ та 200 одиниць техніки (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу”, — написав він.

Як повідомлялося в УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Відомо про щонайменше 6 загиблих.

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них — 17 дітей.

Осередки горіння наранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл. 

Також нагадаємо, що на Луганщині не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком. 

Зранку із секретарем РНБО,головами ДСНС,НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання.24/7 понад 1200 працівників ДСНС,НПУ,НГУ та 200 од.тех (+2 літаки АН-32П) ліквідовують пожежу. Інформуватиму! pic.twitter.com/U0RSuxeEex

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Все по темі:

Луганщина, Арсен Аваков, Лісові пожежі.

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