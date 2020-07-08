У Києві протестувальники перекрили міст Метро

У Києві автомобільний рух мостом Метро перекрили учасники акції протесту. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"До уваги водіїв! Міст Метро перекрили протестуючі. Вимагають, щоб їм щось добудували. Поліції ще немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Водночас за даними ЗМІ, міст перекрили люди, які протестують через недобудову біля станції м. "Деміївська". Вони ходять по не регульованому пішохідному переходу. Наразі протестувальників близько 70 осіб. Вони вимагають від влади вирішити проблему незавершеного будівництва.

ЖК "Деміївській квартал" є однією із забудов сумнозвісно відомого забудовника Анатолія Войцеховського, який організував будівельну піраміду "Укогруп" і "Сіті груп". Деякі з будинків роками не можуть добудувати, до деяких не підключені комунікації.

Фото: Олександр Рудоманов, lb.ua