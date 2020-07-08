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Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі

Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
19:15 Сьогодні Телеграф president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський оглянув новозбудований Чернівецький обласний перинатальний центр та зустрівся з жінкою, яка першою народила дитину в цьому медичному закладі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Я вас вітаю, народили в прекрасних умовах. Головне – щоб дитинка була здорова», – привітав Президент подружжя Тетяни та Андрія Лукеничів з появою малюка.

Він вручив породіллі квіти й подарунок – дитяче автокрісло для безпечного перевезення новонародженого.

Зеленський також ознайомився з роботою відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Генеральний директор медзакладу Дмитро Манчуленко розповів про оснащення центру та показав приміщення.

Зазначається, що ремонтні роботи в акушерському корпусі перинатального центру завершені у квітні 2020 року.

В ОП поінформували, що з 2012 року в області розпочато реалізацію Національного проєкту «Нове життя» – нова якість охорони материнства і дитинства», а саме – реконструкцію акушерського корпусу КМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» як майбутнього обласного перинатального центру.

Чернівецька область – єдина в Україні, де донедавна не було перинатального центру як закладу третинного (обласного) рівня надання медичної допомоги вагітним та породіллям. У січні 2020 року з обласного бюджету було виділено кошти на придбання обладнання для перинатального центру, зокрема придбано три парові стерилізатори та цифрову радіографічну рентгенівську систему на загальну суму 4,3 млн грн.

Створення в області такого центру з використанням інноваційних медичних технологій та сучасного обладнання допомагає знизити втрати серед дітей першого року життя, материнську інвалідність і смертність. Впровадження системи регіоналізації дасть змогу сконцентрувати на третинному рівні сили та засоби (кадри, обладнання, високі технології) для надання акушерської та неонатальної допомоги.

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У закладі ретельно дотримуються заходів безпеки проти коронавірусної епідемії, зокрема дезінфікують приміщення, роздають засоби індивідуального захисту, регулярно проводять температурний скринінг. Поміряли температуру й Президенту Володимиру Зеленському.

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Зеленский, Робочий візит, Чернівецька область.

Автор:

Телеграф
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