Укргідрометцентр: 9-го липня в Україні буде прохолодно, пройдуть дощі

9 липня в Україні практично без опадів, температура до +29°.
На сході практично без опадів, температура вночі до +12°, вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +15°, вдень до +29°.
На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +11°, вдень до +21°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +9°, вдень до +22°. У центрі без опадів, температура вночі до +11°, вдень до +27°.
За народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю.