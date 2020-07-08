Укргідрометцентр: 9-го липня в Україні буде прохолодно, пройдуть дощі

Найтепліше буде на півдні.

9 липня в Україні практично без опадів, температура до +29°.

На сході практично без опадів, температура вночі до +12°, вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +15°, вдень до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +11°, вдень до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +9°, вдень до +22°. У центрі без опадів, температура вночі до +11°, вдень до +27°.

За народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю.