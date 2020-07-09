На Луганщині триває гасіння лісових пожеж

Станом на ранок четверга, 9 липня, у Луганській області триває гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки у трьох лісництвах, із середи використовується пожежна авіація, яка здійснила два скидання води, повідомили у прес-службі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 9 липня на території Новоайдарського району триває гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв... Унаслідок пожежі вогнем знищено 23 і пошкоджено 36 житлових будинків у с. Смолянинове і знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро". Унаслідок пожежі підтверджено загибель п’ятьох осіб і 34 людей (із них 15 дітей) госпіталізували. За медичною допомогою до лікарні зверталася 71 особа. Орієнтовна площа пройдена вогнем становить приблизно 5 тис. га", - йдеться у ранковому зведенні на сайті відомства у четвер.

У ДСНС зазначили, що з початку робіт евакуйовано із житлових будинків с. Смолянинове і дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (із них 13 дітей) і 30 осіб відселено.

До гасіння залучено 1 тис. 494 особи і 293 од. техніки, з них від ДСНС 736 членів особового складу і 146 од. техніки (зокрема два літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено два скидання - 16 тонн води).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.