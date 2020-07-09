З самого ранку на мостах Києва утворилися затори

Ранковий час пік скував всі мости і центр столиці заторами.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона та Метро - у четвер зранку ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту затори утворилися в обох напрямках.

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Новій та Набережно-Хрещатицькій.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Як не потрапити в затор у Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.