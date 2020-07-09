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На Заході України залишаються підтопленими чотири населені пункти

На Заході України залишаються підтопленими чотири населені пункти
10:50 Сьогодні Телеграф dsns.gov.ua Фото: Twitter
Зруйновано 202,4 км автодоріг.

Станом на ранок 9 липня на території західних областей залишаються підтопленими 4 населені пункти.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. 

Так, залишаються підтопленими 4 населені пункти в Чернівецькій області, 4 підвали у Івано-Франківській області, 12 присадибних ділянок у Чернівецькій області. Зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів. Пошкоджено 549 км автодоріг та 213 мостів.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб. 

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Все по темі:

ДСНС, Підтоплення, Західна Україна.

Автор:

Телеграф
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