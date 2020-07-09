У Деснянському районі Києва горів будинок

У Києві під час гасіння пожежі у житловому будинку в Деснянському районі пожежники евакуювали 15 осіб, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"9 липня о 2:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що у дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Закревського, 31, що в Деснянському районі столиці, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні ДСНС на сторінці у Facebook.

Так, після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир будинку на сьомому поверсі.

Зазначається, що під час гасіння пожежі внутрішньою сходовою кліткою було евакуйовано з житлового будинку 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа.

О 2:50 пожежники локалізували пожежу, а о 3:22 - ліквідували.

"Унаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, закопчено стіни та стелю загального коридору", - додали у відомстві.

Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.