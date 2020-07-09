На Луганщині локалізували пожежу, залишаються три осередки тління

Локалізовано пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області. Наразі залишаються три осередки тління. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«О 17:40 9 липня, вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, наразі залишаються три осередки тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння залучено 1 тис. 494 чол. та 293 од. тех., з них від ДСНС 736 чол. о/с та 146 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомлялося, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.