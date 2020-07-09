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На Луганщині локалізували пожежу, залишаються три осередки тління

На Луганщині локалізували пожежу, залишаються три осередки тління
19:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДСНС
Локалізовано пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області. Наразі залишаються три осередки тління. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«О 17:40 9 липня, вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, наразі залишаються три осередки тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння залучено 1 тис. 494 чол. та 293 од. тех., з них від ДСНС 736 чол. о/с та 146 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомлялося, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

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Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

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Луганщина, ДСНС, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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