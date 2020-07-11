Підрив авто Укрпошти: слідчі просять суд застосувати запобіжний захід у виді тримання під варту

Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у нападі на автомобіль «Укрпошти».Про це повідомляється на сайті прокуратури Полтавської області

Сьогодні суд розглядатиме клопотання про обрання усім чотирьом підозрюваним у нападі на автомобіль «Укрпошти» запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадується, що 10 липня на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду Полтави ці особи були затримані. Сьогодні суд розглядатиме клопотання слідчих про обрання усім чотирьом підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

7 липня поблизу села Тишки Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти», заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і табельним пістолетом охоронця.

В результаті розбійного нападу двоє людей, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

10 липня за підозрою у нападі затримали чотирьох жителів Полтавської області.

Їм інкримінують розбійний напад на автомобіль «Укрпошти», замах на життя працівників цієї установи та заволодіння 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).