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Ситуація на Донбасі: 17 порушень "тиші", троє поранених

Ситуація на Донбасі: 17 порушень "тиші", троє поранених
07:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, ще 7 обстрілів окупантів пролунали у ніч на 12 липня. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів", - повідомили у штабі.

Відтак, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», на підступах до Новотошківського і Майорська агресор неодноразово обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого.

Окупанти з опівночі один раз порушили "тишу"

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених зразків озброєння. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував артилерійські системи калібру 152 мм на підступах до Новотошківського, а 120-ти мм міномети – поблизу Кримського. По наших оборонних укріпленнях в районі населеного пункту Хутір Вільний агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по околицях Авдіївки. Захисників Опитного та Мар’їнки противник обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

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Все по темі:

Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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