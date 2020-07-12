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Вогнеборці гасять пожежу в центрі Одеси

Вогнеборці гасять пожежу в центрі Одеси
14:08 Сьогодні Телеграф УНН dsns.gov.ua
В центрі Одеси вогнеборці гасять пожежу в будівлі 1814 року забудови. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС одеської області.

“12 липня до ДСНС надійшла інформація, що у Приморському районі м. Одеса по вул. Буніна, 35 у триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх та дах”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку складала близько 750 кв. м. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 18 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

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О 13:06 пожежу у трьохповерховому житловому будинку локалізовано на площі 700 кв. м.

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ДСНС, Одеса.

Автор:

Телеграф
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