На Донеччині постраждав чоловік, який намагався загасити траву

На Донеччині чоловік постраждав, коли намагався самостійно загасити траву, яка горіла на відкритій території. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в області.

Повідомляється, що 11 липня о 13:49 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на відкритій території по вулиці Виноградна у місті Краматорськ.

“На місце події негайно було направлено вогнеборців 12 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області. Прибувши до місця події, рятувальники з'ясували, що горить трава на відкритій території. До прибуття підрозділів Головного управління, під час самостійного гасіння пожежі, постраждав чоловік 1946 року народження, який був оглянутий працівниками швидкої медичної допомоги, від госпіталізації відмовився”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що пожежу локалізували о 14:21 та ліквідували о 14:45. Внаслідок пожежі вогнем знищено трава на площі 1 га.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, відкритого вогню немає, тліють окремі осередки.