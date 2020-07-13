Поліція Київщини розшукала безвісти зниклу жінку

Масштабні пошуки зниклої 32-річної жительки Києво-Святошинського району тривали упродовж трьох діб, повідомляє Національна поліція.

Знайшли її за кілька десятків кілометрів від місця зникнення у сусідньому районі. На запитання поліцейських, хто вона і що з нею трапилось, жінка пояснити не могла.

До поліції Київщини три дні тому звернувся житель села Малютянка і повідомив, що його донька, яка приїздила до нього в гості, вийшли з будинку і зникла.

Під час проведення невідкладних пошукових заходів працівники поліції опрацювали записи з камер відеоспостереження і встановили приблизний напрямок руху розшукуваної жінки. Невдовзі її мобільний телефон поліцейські знайшли викинутим у лісі.

Три доби поспіль пошуки не припинялися ні на мить. Правоохоронці обстежили велику територію лісового масиву та полів. Знайшли жінку на узбіччі дороги, поблизу лісосмуги, у сусідньому Васильківському районі.

Що з нею сталося – жінка не пояснила. Каретою швидкої допомоги її доправили до лікарні. Надалі її станом здоров’я будуть опікуватися рідні та медики.