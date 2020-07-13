Скачать
Понеділок, 13.07.2020
В Україні пізніше і з високими цінами розпочався яблучний сезон
В Україні пізніше і з високими цінами розпочався яблучний сезон
В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств
В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Смертельне ДТП під Києвом: що загрожує винуватцю аварії

Смертельне ДТП під Києвом: що загрожує винуватцю аварії
Оновлено 17:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
За фактом ДТП на Столичному шосе почали кримінальне провадження. Водієві загрожує тюремний термін.

Національна поліція України, розпочала слідство за фактом аварії, яка сталася о 17:20 12 червня на Столичному шосе. Попередньо встановлено, що водій на "Мерседесі" прибував у стані алкогольного сп'яніння, коли виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Хюндай". У машині їхала сім'я з п'яти людей.  Мати і батько, а також їх восьмирічна дочка загинули відразу. Двох хлопчиків десяти і дванадцяти років доставили в лікарню, проте молодшого врятувати не вдалося. Лікарі продовжують боротися за життя останньої дитини.

Водієм "Мерседеса" виявився 39-річний житель столиці Антон Желепа, раніше судимий за іншу аварію зі смертельним результатом і за напад на співробітника поліції. Зараз його затримали за звинуваченням в порушенні частини 3 статті 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або керування транспортним засобом, що спричинило за собою загибель кількох осіб". Стаття передбачає термін від п'яти до десяти років з позбавленням водійських прав на три роки.

Під Києвом сталось жахливе ДТП: серед загиблих є діти

Зараз водій знаходиться в медичній установі, але поліцейські з прокуратурою готують звернення, щоб до суду він залишався під вартою.

Раніше повідомлялося, що після аварії Антон Желеп пройшов драгест, який показав 1,37 проміле. Фото і відео із проходженням тесту і самою аварією вже розлетілись в соцмережах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Київ, Діти.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Даша Ульянова емоційно відреагувала на проєкт "Холостячка"
02 ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
03 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
04 Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
05 Влада Судану заборонила жіноче обрізання і покарання батогом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Посол Азербайджану в Росії допустив масштабну війну з Вірменією
Посол Азербайджану в Росії допустив масштабну війну з Вірменією
Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона до Києва
Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона до Києва
Сьогодні учні складали ЗНО з біології
Сьогодні учні складали ЗНО з біології
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся