Смертельне ДТП під Києвом: що загрожує винуватцю аварії

За фактом ДТП на Столичному шосе почали кримінальне провадження. Водієві загрожує тюремний термін.

Національна поліція України, розпочала слідство за фактом аварії, яка сталася о 17:20 12 червня на Столичному шосе. Попередньо встановлено, що водій на "Мерседесі" прибував у стані алкогольного сп'яніння, коли виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Хюндай". У машині їхала сім'я з п'яти людей. Мати і батько, а також їх восьмирічна дочка загинули відразу. Двох хлопчиків десяти і дванадцяти років доставили в лікарню, проте молодшого врятувати не вдалося. Лікарі продовжують боротися за життя останньої дитини.

Водієм "Мерседеса" виявився 39-річний житель столиці Антон Желепа, раніше судимий за іншу аварію зі смертельним результатом і за напад на співробітника поліції. Зараз його затримали за звинуваченням в порушенні частини 3 статті 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або керування транспортним засобом, що спричинило за собою загибель кількох осіб". Стаття передбачає термін від п'яти до десяти років з позбавленням водійських прав на три роки.

Зараз водій знаходиться в медичній установі, але поліцейські з прокуратурою готують звернення, щоб до суду він залишався під вартою.

Раніше повідомлялося, що після аварії Антон Желеп пройшов драгест, який показав 1,37 проміле. Фото і відео із проходженням тесту і самою аварією вже розлетілись в соцмережах.