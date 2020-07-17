В Ужгороді BMW врізалася у швидку: госпіталізовано трьох осіб

Повідомляється, що сьогодні, 17 липня, близько опівночі, по вулиці Собранецькій в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.
“Встановлено, що водій BMW — 35-річний ужгородець - виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за кермом "швидкої" перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також знаходилися троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.
"Двоє пасажирів "швидкої", а також водій автомобіля BMW госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає", — зазначається в повідомленні.
Окрім того, за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).