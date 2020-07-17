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В Ужгороді BMW врізалася у швидку: госпіталізовано трьох осіб

В Ужгороді BMW врізалася у швидку: госпіталізовано трьох осіб
12:35 Сьогодні Телеграф УНН
В Ужгороді внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю BMW та автомобіля екстреної медичної допомоги було госпіталізовано трьох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що сьогодні, 17 липня, близько опівночі, по вулиці Собранецькій в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.

“Встановлено, що водій BMW — 35-річний ужгородець - виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за кермом "швидкої" перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також знаходилися троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.

ДТП в Ужгороді внаслідок зіткнення BMW і швидкої

"Двоє пасажирів "швидкої", а також водій автомобіля BMW госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає", — зазначається в повідомленні.

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Окрім того, за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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Все по темі:

ДТП, Швидка допомога, Ужгород та Закарпаття.

Автор:

Телеграф
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