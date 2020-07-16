ДТП у Києві: п'ять автівок зіштовхнулися на проспекті Лобановського

На проспекті Валерія Лобановського, що у Києві, сталося відразу дві ДТП - за участі трьох та двох автомобілів. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста Києва.

“Наскільки нам відомо, там (на проспекті Валерія Лобановського - ред.) дві ДТП сталося - за участі трьох автомобілів і за участі двох автомобілів. Дві ДТП, просто недалеко один від одного”, - повідомили у пресслужбі.

Так, старший інспектор відділу пресслужби управління патрульної поліції у місті Києві лейтенант поліції Катерина Коротя зазначила, що сьогодні вдень на службу “102” надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Валерія Лобановського.

“Автопригода відбулася між трьома автомобілями - Volkswagen, Fiat та Mitsubishi. За попередньою інформацією, керманич автомобіля Volkswagen не стежив за зміною дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не обрав безпечної дистанції, та, як наслідок - допустив зіткнення з автомобілем Fiat. Останній, внаслідок некерованого руху, допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi. За попередньою інформацією, потерпілих в цій автопригоді немає”, - сказала Катерина Коротя.

Вона зазначила, що на водія автомобіля Volkswagen склали протокол за статтею 124 - порушення ПДР, що призвело до ДТП.

“Попередньо, однак алко- чи нарко- сп’яніння у водіїв немає”, - додала Катерина Коротя.

За її словами, ДТП за участі ще двох автомобілів вже оформили, воно теж без потерпілих. Рух не ускладнено.