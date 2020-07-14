Смертельна ДТП під Києвом: підозрюваний арештований без права внесення застави

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту Антона Желепу, якого підозрюють у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини.

"Слідчий суддя ухвалив клопотання... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Желепи задовольнити, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою - до 9 вересня",- сказав суддя.

Нагадаємо, напередодні підозрюваний визнав у суді свою вину, а також відмовився від послуг адвоката. Додамо, що перед початком засідання Желепа заявив, що марихуану приймав за день до ДТП. Також Желеп зазначив, що ніде не працює, одружений і має трьох дітей.

Раніше він вже вчиняв смертельну ДТП - відсидів три роки. Його неодноразово затримували за побиття людей, нападав на правоохоронців. Тепер за аварію з чотирма загиблими йому загрожує до десяти років за ґратами.

Як повідомлялось раніше у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

12 липня на Столичному шосе водій автомобіля Mercedes на зустрічній смузі врізався у Hyundai. Внаслідок зіткнення загинули водій Hyundai, його дружина і двоє дітей. Ще одна дитина перебуває в реанімації.

За життя дитини, що постраждала у страшній ДТП на в'їзді до столиці в неділю, досі борються лікарі. 12-річний хлопець перебуває у критичному стані в реанімації.