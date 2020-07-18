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Вибух біля станції метро "Шулявська": травмовано чотирьох людей

Вибух біля станції метро "Шулявська": травмовано чотирьох людей
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У результаті вибуху, який стався вчора в смітнику біля входу до станції метро “Шулявська” столичного метрополітену, травмовано четверо людей, одного з яких було госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.

На місці події провели низку першочергових слідчих дій. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію та не виявили жодних підозрілих або небезпечних предметів.

Поки невідомо, з чиєї вини сталася ця ситуація. Деякі свідки розповідають про те, що бачили кількох підлітків, що кинули вибуховий пакет в урну. Але вони з місця злочину відразу ж зникли. Зараз поліція встановлює що ж відбулося насправді і шукає винних.

Наразі метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.

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Метро Шулявская, Нацполиция, Вибух, Київ.

Автор:

Телеграф
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