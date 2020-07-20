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На Львівщині від коронавірусу померла породілля

На Львівщині від коронавірусу померла породілля
17:55 Пн, 20 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
У Жовківській центральній районній лікарні померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус. Немовля перебуває в реанімації. Про це повідомив головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців.

«Жінка з Яворівщини до нас поступила вже з підтвердженим діагнозом COVID-19, вона перебувала під апаратом штучної вентиляції легень, тому тут однозначно був кесарів розтин. Вона народила з п’ятниці на суботу. А сьогодні померла, скоріш за все, від ускладнень коронавірусу. Ми залучили всіх спеціалістів, яких могли, але, на жаль, врятувати не вдалося», - сказав Шевців.

Новонароджену дитину, за словами лікаря, у важкому стані направили до Львівської обласної клінічної лікарні. «Наскільки мені відомо, немовля зараз в реанімації на ШЛВ», - зазначив Шевців.

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Жовківський район - третій у Львівській області за кількістю хворих на COVID-19. Багато хворих перебуває у Жовківській центральній районній лікарні.

Як повідомлялося, загалом у Львівській області станом на 20 липня виявлено 8115 випадків коронавірусу.

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Смерть, Львівщина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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