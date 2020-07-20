У Львові НАБУ оголосило одну підозру у справі Новака

У Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, у якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака. Про це інформує пресслужба НАБУ у Twitter.

“Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування НАБУ та CBAgovPL (Центрального антикорупційного бюро Польщі — ред.) діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

#Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування #НАБУ та @CBAgovPL діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. #Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб pic.twitter.com/hOOeEn0tMf — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 20, 2020

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі, координується з польськими колегами.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови «Укравтодору». В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.