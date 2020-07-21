Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем, СБУ ввела план "Бумеранг".
Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку.
На Театральній площі у Луцьку невідомий захопив автобус і забарикадувався у ньому.
На місці подій були чутні постріли, а площу оточено спецназом.
Зловмисник опублікував вимоги у соцмережі Twitter
Серед опублікованого в аккаунті "Максим Плохой" у Twitter є "вітання" усіх із "днем антисистеми", заяви, що "правда з вуст 24-х врятує життя сотень".
Також чоловік заявив, що у нього нібито є зброя і вибухівка. Він погрожує, що "усі взірвуться", якщо не будуть виконані його вимоги - аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, українські олігархи та інші записали й виклали в YouTube заяви про те, що вони - "терористи в законі".
Як встановили у поліції, на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про «невдоволення системою в Україні».
В області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.