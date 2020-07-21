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Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію

Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
12:31 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вилетів до Луцька для координації дій правоохоронців у зв'язку із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі міста, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, представився іменем "Максим Плохой". Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook. Геращенко також зазначив, що в інтернет-мережі за авторством Максима Плохого є книга «Філософія Злочинця», що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем, СБУ ввела план "Бумеранг".

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку. 

На Театральній площі у Луцьку невідомий захопив автобус і забарикадувався у ньому.

На місці подій були чутні постріли, а площу оточено спецназом.

Зловмисник опублікував вимоги у соцмережі Twitter

Серед опублікованого в аккаунті "Максим Плохой" у Twitter є "вітання" усіх із "днем антисистеми", заяви, що "правда з вуст 24-х врятує життя сотень".

Також чоловік заявив, що у нього нібито є зброя і вибухівка. Він погрожує, що "усі взірвуться", якщо не будуть виконані його вимоги - аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, українські олігархи та інші записали й виклали в YouTube заяви про те, що вони - "терористи в законі".

Як встановили у поліції, на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про «невдоволення системою в Україні».

В області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

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Все по темі:

Луцк, Аваков, Зеленский, Заручники.

Автор:

Телеграф
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