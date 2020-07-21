У Києві оголосили штормове попередження

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13:25 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 липня у столиці очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 липня у столиці очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, у західних та південних регіонах України очікуються грози.

21 липня вдень у західних та Київській областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 21 липня у Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Укргидрометцентр, Гроза, Київ, Штормове попередження.

Автор:

Телеграф
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