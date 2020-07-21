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Вівторок, 21.07.2020
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Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва

Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва
16:24 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
У вівторок, 21 липня, на Київ обрушилася негода. За годину місто залило дощем і побило градом. Особливо дісталося центральним районам.

В результаті потужної зливи на дорогах столиці виникли локальні підтоплення. Зокрема, на перетині проспекті Перемоги і вулиці Шолуденка, на перехресті вулиць Жилянської та Старовокзальній піднявся рівень води з колектора річки Либідь, що призвело до тимчасового застою води на проїжджій частині.

Зараз працівники гідрослужб ліквідують підтоплення. А також чергують у проблемних місць. Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітора, насосні станції. На вулиці Лютеранська, 27-29, через негоду від величезного каштана відламалася половина і впала на тротуар і машини. На щастя, перехожі не постраждали.

“Нині працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення. А також чергують біля проблемних місць”, - йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Короткочасна злива пройшла у Києві в середині дня.

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Все по темі:

Злива, Київ, Підтоплення.

Автор:

Телеграф
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