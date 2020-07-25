Наїзд на велосипедистів керівником Roshen: постраждалі вийшли на мітинг

Українські велосипедисти вийшли на масовий мітинг з приводу наїзду на членів команди "Echelon" президентом Roshen В'ячеславом Москалевським.

Вчора, 25 липня, представники аматорської спортивної команди "Echelon" вийшли на мітинг, щоб захистити всіх велосипедистів країни від водіїв-порушників.

Про це вони розповіли в своєму Facebook-акаунті.

"Ми вдячні всім, хто підтримав нашу акцію. Надалі ініціативна група з юристів буде безпосередньо працювати з представниками Кабінету Міністрів, щоб впроваджувати ті правила дорожнього руху, про які говорили вчора", - йдеться в повідомленні.

Також вони розповіли, що в парламент незабаром буде направлений великий законопроект, в якому будуть зміни по відповідальності водіїв, велосипедну культуру, інфраструктуру.

"Одна з основних цілей вчорашньої акції була привернути увагу, показавши, що нас багато і ми будемо боротися за свої права. Думаємо, що нам це вдалося. І вдасться все інше!", - підсумували представники команди "Echelon".

Днем раніше представники організації розповіли, що зараз готується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху". Також в розробці сам закон, який посилить відповідальність сторін за правопорушення.

Нагадаємо, 16 липня, на Обухівському шосе в напрямку Києва водій автомобіля Audi Q7 намагався наїхати на групу велосипедистів. За кермом, за інформацією учасників події, перебував президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський. Іномарка створила аварійну ситуацію, петляла по трасі і піддавала небезпеці всіх учасників дорожнього руху.