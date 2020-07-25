Скачать
Неділя, 26.07.2020
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

У Києві через коронавірус закрили чоловічий монастир

У Києві через коронавірус закрили чоловічий монастир
15:40 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: Facebook
У Києві закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

Про це повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.

"У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Водночас кількість захворілих не вказана.

У Києві впродовж доби виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус. З початку пандемії COVID-19 інфікувалися 7 525 осіб.

25 липня (станом на 9:00) в Україні - 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Київ, Адаптивний карантин, Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
02 Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
03 Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу
04 В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків Covid-19
05 Мілан готовий платити Ібрагімовичу 4 млн євро на рік. Райола просить 6 млн євро
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З'їзд партії &quot;Слуги народу&quot; орієнтовно відбудеться 21 серпня
З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
У Китаї зафіксували 46 нових випадків коронавірусу
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Анна Седокова похвалилася пишними сідницями у купальнику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся