У Києві через коронавірус закрили чоловічий монастир

У Києві закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

Про це повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.

"У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Водночас кількість захворілих не вказана.

У Києві впродовж доби виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус. З початку пандемії COVID-19 інфікувалися 7 525 осіб.

25 липня (станом на 9:00) в Україні - 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1106 нових випадків.