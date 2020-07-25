Військові кораблі НАТО прибули в порт Одеси

Відвідування мешканцями міста кораблів не передбачено через епідемію коронавірусу.

До порту Одеси зайшли кораблі постійної військово-морської групи Північноатлантичного Альянсу SNMG2.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ.

Серед іноземних військових кораблів, які завітали, фрегати Королівських ВМС Іспанії “Alvaro De Bazan”, МС Румунії “REGINA MARIA” та ВМС Турецької Республіки “Yildirim”.

Як зазначається, цього року група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американського навчання «Сі Бриз - 2020», спрямованого на виконання спільних завдань по сприянню безпеки в Чорноморському регіоні.

У зв’язку з запобіганням розповсюдження гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено.

Міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020 розпочалися 20 липня.