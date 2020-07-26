На Львівщині поліцейський збив людину і втік з місця події

У Львівській області працівник одного з територіальних підрозділів поліції наїхав на пішохода після чого втік з місця ДТП. Травмованому знадобилася госпіталізація.

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався у селі Верчани ще ввечері 19 липня, однак особу поліцейського, який скоїв ДТП, вдалося встановити лише через кілька днів.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння аварії причетний 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Автомобіль правоохоронці вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без нього.

Також за фактом ДТП було призначено службове розслідування, а працівника, який наїхав на пішохода, вже звільнили зі служби в органах Нацполіції.