Частина Києва залишилась без світла

Енергетики заживили клієнтів Солом’янського та Печерського районів резервною лінією на час ліквідації аварії на ТЕЦ-5 КП «Київтеплоенерго». У ДТЕК відзначили, що електропостачання відновлять до 23.00.

Через аварійне відключення на ТЕЦ-5 КП "Київтеплоенерго" з подальшим відключенням першого блоку та загорянням на мережі 110 кВ теплової станції аварійно знеструмлені високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі: 5 підстанцій 110 кВ та 5 підстанцій 35 кВ.

Зазначається, що перші відключення обладнання енергокомпанії почалися орієнтовно о 18:50. Без електропостачання були Солом’янський та Печерський райони Києва.

Енергетики ДТЕК Київські електромережі відразу відреагували та о 19:50 заживили усіх знеструмлених споживачів резервно. Наразі спеціалісти працюють над тим, щоб заживити споживачів за постійною схемою живлення.

Відновлено рух тролейбусних маршрутів після затримки у зв’язку із відсутністю напруги в електромережі. Про це повідомили у КП “Київпастранс”. Зокрема, відновлено рух тролейбусних маршрутів №1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Вказано, що наразі відповідні підрозділи комунального підприємства “Київтеплоенерго” працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання.

Районні державні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги.

На цьому тижні жителі деяких вулиць Києва залишаться без світла через планового ремонту електромереж.

За актуальною інформацією прес-служби компанії ДТЕК "Київські електромережі", відключати світло киянам будуть кожен день. Ремонтні роботи на багатьох вулицях заплановані з 8 до 20 годин, на деяких вулицях термін відключення буде коротшим.