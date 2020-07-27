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У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ

У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ
22:16 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day), який відзначається 28 липня, Волинський обласний центр громадського здоров’я спільно з обласною інфекційною лікарнею, обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ- СНІДом за підтримки БФ «Шанс», проведуть безплатне експрес-тестування на вірусні гепатити та ВІЛ для усіх охочих.

Акція відбудеться у вівторок, 28 липня, на Театральному майдані Луцька з 11.00 до 15.00. 

У 2020-му році Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами відбувається під гаслом: «Знайди мільйон!».

Цими словами світова медична спільнота закликає до вчасного обстеження, адже тривалий час вірусний гепатит може протікати безсимптомно, призводячи до незворотного ураження печінки. Також інфікована людина становить загрозу інфікування інших.

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.

Гепатит B і C — два основних типи з п’яти різних інфекцій гепатиту — є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. 

Хронічні захворювання печінки, серед яких вірусні гепатити В і С, входять до числа десяти основних причин смертності в світі. Близько 170 млн. людей страждає на гепатит С і близько 350-400 млн. – хворіє на вірусний гепатит В. Вони являються базовою причиною виникнення цирозу та раку печінки, від яких щорічно помирає близько 1,5 млн. людей.

Щорічно, 28 липня, відмічається Міжнародний день боротьби з гепатитом. Він направлений на підвищення обізнаності про це захворювання, об'єднує громадські та благодійні організації, пацієнтів, медичних працівників, владу, промисловість і громадськість в рішучих діях по підвищенню значимості боротьби з вірусними гепатитами в усьому світі. 

Найкращий та найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГB — це вакцинація.

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Все по темі:

Луцк, Гепатит, ВИЛ, Всесвітний дня боротьби з гепатитом.

Автор:

Телеграф
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