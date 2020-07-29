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Середа, 29.07.2020
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
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Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021

Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
16:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що питання компенсації за зруйноване на Донбасі під час бойових дій житло буде враховане у Держбюджеті-2021. Про це він сказав журналістам на КПВВ «Майорське», яке відвідав у рамках робочої поїздки на Донбас 29 липня, повідомляє Донецька ОДА.

«Голова Верховної Ради Дмитро Розумков сподівається, що питання щодо компенсації за зруйноване під час бойових дій житло на Сході України буде враховане при підготовці Державного бюджету на 2021 рік», - йдеться у повідомленні.

Разумков зазначив, що наразі цим питанням опікуються і Кабінет міністрів, і профільні комітети Верховної Ради, і військово-цивільні адміністрації.

Але він визначив декілька проблем, пов’язаних з цим питанням.

«Перша проблема пов’язана з COVID-19, з тими обмеженнями, які ми можемо спостерігати у державному бюджеті України. Ви знаєте, що було достатньо серйозне зменшення по всіх галузях, щоб сформувати так званий антиковідівський фонд… І друге питання пов’язано з тим, щоб зберігалася тиша на фронті… Я сподіваюся, що завдяки припиненню вогню, що є сьогодні, ми зможемо реалізувати і цей напрямок роботи».

Водночас спікер ВР підкреслив, що йдеться про довгостроковий й системний процес. Важко вирішити однією постановою той обсяг питань, який сьогодні є і на лінії зіткнення, і на територіях, які знаходяться недалеко від лінії зіткнення.

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«Ми готові до цього долучатися. Депутати цим займаються, готові підтримувати, допомагати в цих питаннях. Юридичну базу створити не така велика проблема, як ї наповнити. Вирити канал – це одне, а так, щоби в ньому з’явилася вода… Сьогодні бюджет – це та вода, яка дасть змогу живити ці території. Я сподіваюсь, що при підготовці бюджету на 2021 рік це буде запропоновано і враховано Кабінетом міністрів України, а ми як Верховна Рада готові в цьому допомагати», - пояснив Разумков.

В ОДА нагадали, що загалом на Донеччині від бойових дій постраждало 13 288 будинків, з яких 12 155 - приватних, 1056 - комунальної власності, 53 - ОСББ і 24 - житлово-будівельні кооперативи.

Спільними зусиллями області, місцевих громад, ДСНС та міжнародних організацій на сьогодні відновлено 7750 будинків, у тому числі приватних - 6901.

Впродовж 2020 року силами Донецької ОДА та ДСНС планується відновити 1000 пошкоджених будинків.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 липня розпочав дводенну робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.

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Все по темі:

Разумков, Донбас, Житло, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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