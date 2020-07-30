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Погода на сьогодні: спекотно до +35°, центр і схід України накриють грози

Погода на сьогодні: спекотно до +35°, центр і схід України накриють грози
09:25 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
30 липня в Україні практично без опадів, температура до +35°. Вдень 30 липня у центральних областях місцями грози, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). 30 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні на сьогодні

На сході без опадів, температура вночі до +18°, вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +17°, вдень до +33°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до +12°, вдень до +27°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +13°, вдень до +28°. У центрі без опадів, температура вночі до +14°, вдень до +35°.

За народним прогнозом, 30 липня Маринин день. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;

- в обід парить, а до вечора холоднішає - наступний день буде сонячним;

- спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;

- дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.

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Погода, Укргидрометцентр, Регіони, Спека, Грози.

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Телеграф
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