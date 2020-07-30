Погода на сьогодні: спекотно до +35°, центр і схід України накриють грози

Погода в Україні на сьогодні
На сході без опадів, температура вночі до +18°, вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +17°, вдень до +33°.
На заході України практично без опадів. Температура вночі до +12°, вдень до +27°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +13°, вдень до +28°. У центрі без опадів, температура вночі до +14°, вдень до +35°.
За народним прогнозом, 30 липня Маринин день. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці.
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;
- в обід парить, а до вечора холоднішає - наступний день буде сонячним;
- спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;
- дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.