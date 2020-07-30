На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«30 липня, близько 13:00 на 297 км + 900 автодороги М-05 «Київ – Одеса», поблизу смт Криве Озеро, 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи загинули на місці події.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення.
В Україні за 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3454 людини і 32 736 – травмовані. Загалом кількість ДТП на дорогах України у 2019 році сягнула 160 675 випадків.
Найпоширеніші види ДТП:
зіткнення (63%),
наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),
наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.
Основні причини ДТП із потерпілими:
перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);
порушення правил маневрування – 5676 (22%);
порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);
недотримання дистанції – 1967 (8%);
порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).