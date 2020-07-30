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На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів

На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів
16:45 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: mk.npu.gov.ua
У Кривоозерському районі Миколаївщини вантажівка збила на смерть двох пішоходів - чоловіків 26 та 30 років.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«30 липня, близько 13:00 на 297 км + 900 автодороги М-05 «Київ – Одеса», поблизу смт Криве Озеро, 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи загинули на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення.

В Україні за 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3454 людини і 32 736 – травмовані. Загалом кількість ДТП на дорогах України у 2019 році сягнула 160 675 випадків.

Найпоширеніші види ДТП:

  • зіткнення (63%),

  • наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),

  • наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.

Основні причини ДТП із потерпілими:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);

  • порушення правил маневрування – 5676 (22%);

  • порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);

  • недотримання дистанції – 1967 (8%);

  • порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

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ДТП, Авария, Миколаївщина.

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Телеграф
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