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П'ятниця, 31.07.2020
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Останній день липня: погода в Запоріжжі і на курортах Азовського моря

Останній день липня: погода в Запоріжжі і на курортах Азовського моря
Оновлено 10:11 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні городянам при виході з будинку слід захопити парасольку, а курортникам - взяти з собою на пляж рушник, щоб не замерзнути після купання. Дивіться детальний прогноз погоди на 31 липня.

У Запоріжжі  зранку похмура погода. Ближче до полудня очікується дощ із грозою, який посилиться ближче до обіду і триватиме до вечора. Ближче до 21.00 він повинен закінчиться. Температура повітря прогріється до 26 градусів.

Погода в Запоріжжі

У Кирилівці до вечора буде сонячно, іноді сонце буде заходити за хмари. Температура прогріється до 30 градусів. А ось до вечора почнуть збиратися хмари і ближче до 21.00 години слід очікувати дощ з грозою.

Погода в Кирилівці

У Бердянську до обіду буде ясно і сонячно, після обіду на небі почнуть з'являтися хмаринки, але без опадів. Температура до 29 і відчутний вітер до 7 метрів в секунду.

Погода в Бердянську

У Приморську цілий день буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Температура повітря підніметься до позначки в 29 градусів. При цьому буде відчутний вітер до 7 метрів в секунду.

Погода в Приморську

Середня температура води в Азовському морі сьогодні складе +24 градуси тепла. При цьому хвиль не буде.

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Все по темі:

Погода, Запоріжжя, Азовське море.

Автор:

Телеграф
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