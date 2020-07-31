У київських школах день починатимуть з Гімну України

Київська міська рада підтримала проєкт рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України". Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради.

Таким чином, Департаменту освіти та науки КМДА доручено забезпечити обов'язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.

Зокрема, цілями та завданнями прийняття даного рішення є популяризація та виховання у мешканців Києва шанобливого ставлення та і поваги до державних символів України через започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах середньої загальної освіти Державного Гімну України.