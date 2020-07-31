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Одеський блогер Домбровський полоснув себе лезом по горлу в суді

Одеський блогер Домбровський полоснув себе лезом по горлу в суді
Оновлено 22:15 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Одеський блогер перерізав собі горло прямо під час судового засідання. Таким чином він виступив проти Зеленського.

У п'ятницю, 31 липня, в Одесі Приморський райсуд відправив у СІЗО на два місяці без права застави блогера Стаса Домбровського. Після оголошення рішення блогер полоснув себе по горлу лезом.

Йому на місці надали медичну допомогу і госпіталізували. Сам Домбровський стверджує, що справу сфабриковано, а він кілька днів тому заступився за друга, на якого напали близько десяти осіб. Його підозрюють в хуліганстві (ч.2 ст. 296 КК України).

До речі, раніше в Мережі з'явилося відео бійки, в якій був зображений чоловік, схожий на Стаса Домбровського.

Напередодні суду блогер в Facebook попросив про допомогу одеситів: прийти до будівлі суду і підтримати його. Він також нагадав, що є багатодітним батьком, уточнивши, що нічого протизаконного не робив. Також він упевнений, що насправді справу проти нього було відкрито через відеоролик про президента Володимира Зеленського, в якому він різко критикує його політику.

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Одеський блогер, Стаса Домбровський.

Автор:

Телеграф
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