На Донбасі восени планують побудувати сервісні центри на КПВВ

На КПВВ у Донецькій і Луганській областях восени планують побудувати сервісні центри для отримання максимальної кількості послуг громадянами, зокрема, там має діяти програма "Доступні ліки". Про це розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ України Інна Голованчук, передає пресслужба відомства.

"На всіх КПВВ мають бути єдині стандарти якості і комфорту для громадян. Люди повинні мати змогу отримати максимум послуг на КПВВ - від правової до адміністративної. Тому біля кожного пункту в‘їзду-виїзду ми плануємо створити такі сервісні центри. Вже восени плануємо зайнятись двома КПВВ - один у Луганській, один у Донецькій областях", - зазначила Голованчук.

За її словами, всі КПВВ наразі у різних балансоутримувачів, це не є ефективним, адже всі ці структури мають різне бюджетування і тому, можливості з утримання і розвитку КПВВ різні.

"В усіх таких сервісних центрах має діяти урядова програма "Доступні ліки". Є розуміння міжнародних партнерів, їх підтримка. Доволі ймовірно, що за кілька років можна реалізувати такі сервісні центри на всіх КПВВ. Окремо наголошу, що безпекові питання при проектуванні мобільних сервісних центрів – враховані", - додала Голованчук.

Нагадаємо, українська влада вирішує, де можна буде облаштувати КПВВ у Щасті Луганської області.