Місце сили: для Черкащини розробили бренд

На Чигиринщині відбулася презентація бренду та айдентики Черкаської області.

Новий образ, сильний емоційний «посил», сучасні меседжі, якісна візуалізація – рік тому в області розпочали роботу над брендом та айдентикою Черкащини. Залучали експертів та знавців з усієї України. Нині ж презентували результати роботи. Місце обрали для цього також «сильне» – Дикий Хутір, що на Чигиринщині.

Зазначається, що головною метою було оновити «ім’я» області, вирізнити її з-поміж інших. Громада Черкащини обрала слоган, який взяли за основу для розробки бренду та графічної символіки. Ним став меседж «Черкащина – місце сили». Його обрали з понад 230 запропонованих.

Візуалізували історію, культуру та самобутність Черкащини директор студії дизайну White Studio Design Олег Білий та керівник креативного бюро Dmytro Bulanov Creative Büro Дмитро Буланов.

Працюючи над візуалізацією, дизайнери опрацювали чимало символів, якими багата область. Узагальнюючи, хотіли показати не лише силу, а й волю, легкість, каже Олег Білий.

Бренд є складовою маркетингової стратегії розвитку туризму. Її також розробила команда під кураторством керівника ТІЦ м. Дрогобич, фахівця Агенції туристичних ініціатив Ігоря Чави.