У Києві вночі частково перекриють рух Дегтярівською

У столиці з 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня на частині вул. Дегтярівської перекриють рух.

Із 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня на частині вул. Дегтярівської перекриють рух, адже влаштовуватимуть верхній шар покриття.

Зазначається, що дорожники працюватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вул. О. Довженка та О. Теліги і вул. Є. Мірошниченко буде перекрито.

Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

- вул. Дегтярівська – вул. О. Довженка – вул. А.Цедіка – вул. Є. Мірошниченко – вул. Дегтярівська;

- вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Дорогожицька – вул. О. Теліги – вул. Дегтярівська.