У МВС анонсували появу в Україні "місцевих шерифів"

В Україні дільничних інспекторів поліції планують замінити на поліцейських офіцерів громад. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів.

Поліція – це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Національної поліції, в тому числі й дільничі поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма – поліцейський офіцер громади, й з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас наразі так само працюють.

За його словами, поліцейський офіцер громади буде постійно знаходитися на території громади, фінансування його матеріально-технічного забезпечення частково лягає на громаду.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що в лавах поліції відчутно не вистачає кадрів, що спричинено невеликою заробітною платою правоохоронців.