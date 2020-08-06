Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Очільник МОЗ Степанов поїхав на Львівщину з робочим візитом

Очільник МОЗ Степанов поїхав на Львівщину з робочим візитом
14:45 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
.Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із робочим візитом прибув на Львівщину, де планує відвідати низку лікувальних закладів та, зокрема, поспілкуватися із лікарями та місцевою владою щодо трансплантології та підвищення рівня вакцинації у регіоні.

"Щодо мого візиту на Львівщину: зараз я перебуваю у клінічній лікарні швидкої допомоги міста Львова. Тут є команда, головний лікар, який очолює цей заклад – Олег Самчук, який розвиває трансплантацію... У квітні було створено відповідне відділення трансплантації, було створено відділення кардіохірургії, було створено інші відділення, які регулюють питання трансплантології і вже з того часу, тут було зроблено 4 трансплантації нирок і одна трансплантація серця. У нас дуже проста мета: ми хочемо, щоб за два-три роки у нашій країні була трансплантаційна незалежність", - зазначив він.

За його словами, він також планує відвідати Львівську обласну клінічну лікарню.

"Де також є потужності щодо трансплантації, є інші проблеми, хочу поспілкуватися з лікарями. А також (відвідати - ред.) Львівський онкологічний регіональний лікувальний діагностичний центр - теж для того, щоб подивитися, поспілкуватися з лікарями для того, щоб рухати й далі реформу, для того, щоб вона була зрозумілою. Окрім того, після обіду заплановано наради у Львівській обласній державній адміністрації, окрім багатьох питань, на порядку денному буде стояти питання щодо імунізації, вакцинації нашого населення. Тому що дуже сильно знизився рівень охоплення щеплення, в різних регіонах ситуація по-різному – від 3 до 27% є зниження, і Львівська область знаходиться у антилідерах за цими показниками", - додав міністр.

Нагадаємо, кількість трансплантацій кісткового мозку в Україні планують збільшити у чотири рази у порівнянні з 2019 роком. Минулого року в Охматдиті провели лише 21 трансплантацію.

Нагадаємо, сьогодні 6 серпня найбільшу кількість випадків коронавісної інфекції зареєстровано у Львівській (197), Харківській (142), Івано-Франківській (127) та Одеській (110) областях і в місті Києві (180).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Степанов, Львівщина, Робочий візит.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся