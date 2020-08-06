Очільник МОЗ Степанов поїхав на Львівщину з робочим візитом

.Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із робочим візитом прибув на Львівщину, де планує відвідати низку лікувальних закладів та, зокрема, поспілкуватися із лікарями та місцевою владою щодо трансплантології та підвищення рівня вакцинації у регіоні.

"Щодо мого візиту на Львівщину: зараз я перебуваю у клінічній лікарні швидкої допомоги міста Львова. Тут є команда, головний лікар, який очолює цей заклад – Олег Самчук, який розвиває трансплантацію... У квітні було створено відповідне відділення трансплантації, було створено відділення кардіохірургії, було створено інші відділення, які регулюють питання трансплантології і вже з того часу, тут було зроблено 4 трансплантації нирок і одна трансплантація серця. У нас дуже проста мета: ми хочемо, щоб за два-три роки у нашій країні була трансплантаційна незалежність", - зазначив він.

За його словами, він також планує відвідати Львівську обласну клінічну лікарню.

"Де також є потужності щодо трансплантації, є інші проблеми, хочу поспілкуватися з лікарями. А також (відвідати - ред.) Львівський онкологічний регіональний лікувальний діагностичний центр - теж для того, щоб подивитися, поспілкуватися з лікарями для того, щоб рухати й далі реформу, для того, щоб вона була зрозумілою. Окрім того, після обіду заплановано наради у Львівській обласній державній адміністрації, окрім багатьох питань, на порядку денному буде стояти питання щодо імунізації, вакцинації нашого населення. Тому що дуже сильно знизився рівень охоплення щеплення, в різних регіонах ситуація по-різному – від 3 до 27% є зниження, і Львівська область знаходиться у антилідерах за цими показниками", - додав міністр.

Нагадаємо, кількість трансплантацій кісткового мозку в Україні планують збільшити у чотири рази у порівнянні з 2019 роком. Минулого року в Охматдиті провели лише 21 трансплантацію.

Нагадаємо, сьогодні 6 серпня найбільшу кількість випадків коронавісної інфекції зареєстровано у Львівській (197), Харківській (142), Івано-Франківській (127) та Одеській (110) областях і в місті Києві (180).