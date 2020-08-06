Підлітка знайшли мертвим у кар`єрі із піском

Хлопець напередодні ввечері пішов гуляти і не повернувся. Поліція шукала його всю ніч, а вранці знайшли його тіло, засипане піском.

У селі Смирнівка Харківської області 14-річний підліток загинув під завалами піску в місцевому кар'єрі. Про це повідомляє прес-служба поліції області в четвер, 6 серпня.

Напередодні ввечері хлопець пішов гуляти і не повернувся. Близько 23:30 батьки дитини звернулися на лінію 102.

Зазначається, що пошуки хлопця тривали усю ніч. На ранок тіло дитини було знайдено у місцевому кар’єрі.

Попередньо встановлено, що з хлопчиком стався нещасний випадок. 14-річний житель села Смирнівка Лозівського району ввечері пішов гуляти на кар’єр, де його засипало піском.