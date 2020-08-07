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Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"

Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"
16:20 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: reachinitiative.maps.arcgis.com
Тернопіль перемістився із "червоної" зони епідемічної небезпеки у "зелену", а Харків навпаки перемістився із "зеленої" зони в "червону" і тепер там з наступного тижня мають посилити карантинні обмеження. Про це йдеться в оновленій мапі від Центру громадського здоров’я МОЗ.

Центральна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 серпня засідала й розглядала 4 епідемічні показники кожного регіону за останній тиждень.

Крім Харкова, у "червону" зону потрапив Костопільський район Рівненської області.

Натомість Луцьк із "червоного" став "помаранчевим".

У порівнянні з минулим тижнем, з “жовтої” зони зникла Вінниця. Луцьк із “червоної” зони перемістився у “помаранчеву”. Житомир та Ужгород залишилися у жовтій зоні.

Раніше у “помаранчевій” зоні був Львів, однак він зник із неї й став “зеленим”. До “помаранчевої” зони додалися Чернівці, які раніше були “зеленими”.

На Прикарпатті в “помаранчеву” зону потрапили Івано-Франківськ та Городенківський район. До “жовтої” зони віднесли міста Калуш та Коломию, а також Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони.

Кіцманський район Чернівецької області за тиждень не покращив показники – і залишається у "червоній" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

В Україні за минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у рекордної кількості людей — 1 453. Також відомо, що 531 пацієнт одужав вчора, а 33 — померли від ускладнень.

Рекордну кількість хворих в Україні фіксують три доби поспіль.

За добу найбільше нових хворих виявили у Києві (186), Одеській (156), Львівській (152), Харківській (146), Івано-Франківській (131), та Рівненській (100) областях.

У світі, станом на ранок 7 серпня, підтвердили коронавірусну хворобу у 19,2 мільйона осіб. Найбільше підтверджених випадків, як і раніше, в США - 4,8 мільйона.

Далі йдуть Бразилія та Індія - 2,9 і 1,9 мільйона осіб відповідно.

Першу п'ятірку замикають Росія (870 тисяч) та Південна Африка (538 тисяч). Лідером за кількістю видужань є Бразилія. Понад 2,2 мільйона бразильців зуміли побороти COVID-19.

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Харків, Тернопіль, Умови, Зони поділу, Переміщення.

Автор:

Телеграф
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