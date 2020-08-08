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Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом

Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
13:28 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.

Це обумовлено дорученням Президента України Кабінету Міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Рішення спрямовано на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У зв'язку з цим з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня буде припинено роботу КПВВ на кордоні з Кримом.

Однак, пропускатимуть громадян України та членів їх сімей за таких умов:

  • місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

  • місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд;

  • які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

  • з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Крім цього, виїжджати з анексованої території Криму і міста Севастополя інші категорії іноземців та особи без громадянства можуть за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Все по темі:

Кабмин, Крим, КПВВ, Заборона на в'їзд, SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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