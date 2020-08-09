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На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"
18:04 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Від початку доби 9 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Водночас у штабі зауважили, що в ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також у районі проведення операції впродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили 39 га території. За цей час вони вилучили та знешкодили 581 вибухонебезпечний предмет.

Також за зверненням місцевих органів влади співробітниками ДСНС проводилися роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Тільки упродовж тижня відновлено 45 будинків.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Тиша.

Автор:

Телеграф
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