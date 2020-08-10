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У Черкасах виявили коронавірус в дитячому садочку №34

У Черкасах виявили коронавірус в дитячому садочку №34
13:16 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
В одному з дитячих садків Черкас виявили коронавірус. Тепер всіх дітей, які його відвідували, хочуть відправити на двотижневу ізоляцію. Про це повідомив голова департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов.

Відзначається, що інцидент стався в дитячому садочку №34. Випадок інфікування підтвердили ввечері 9 серпня. Усіх дітей тепер планують перевести на ізоляцію терміном 14 днів.

Окрім цього, за словами Сергія Воронова, садок закриють на ремонтні роботи.

При цьому, в МОН заявили, що не будуть проводити ІФА-тестування (на "ковід") для вчителів перед початком навчального року.

Пізніше цю інформацію підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я.

Окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадків перед їх відкриттям, а також вчителів - перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити педагогів з підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.

Петиція з вимогою забезпечити ІФА-скринінг на COVID-19 серед вчителів перед 1 вересня з'явилася на сайті Кабміну.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусної хвороби. Кількість випадків COVID-19, виявлених в Україні, досягла 81 957.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.

У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом подолало позначку в 20 мільйонів. За останню добу в світі зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків.

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Все по темі:

Черкаси, Коронавірус, Дитячий садок, Самоізоляція.

Автор:

Телеграф
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