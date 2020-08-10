У Черкасах виявили коронавірус в дитячому садочку №34

Відзначається, що інцидент стався в дитячому садочку №34. Випадок інфікування підтвердили ввечері 9 серпня. Усіх дітей тепер планують перевести на ізоляцію терміном 14 днів.
Окрім цього, за словами Сергія Воронова, садок закриють на ремонтні роботи.
При цьому, в МОН заявили, що не будуть проводити ІФА-тестування (на "ковід") для вчителів перед початком навчального року.
Пізніше цю інформацію підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я.
Окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадків перед їх відкриттям, а також вчителів - перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити педагогів з підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.
Петиція з вимогою забезпечити ІФА-скринінг на COVID-19 серед вчителів перед 1 вересня з'явилася на сайті Кабміну.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусної хвороби. Кількість випадків COVID-19, виявлених в Україні, досягла 81 957.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.
У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом подолало позначку в 20 мільйонів. За останню добу в світі зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків.